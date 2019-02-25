الإمارات تستضيف مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في أبوظبي اتفاقية بين دولة الإمارات واللجنة البارالمبية الآسيوية بشأن استضافة مقر اللجنة المعنية بتنظيم الأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن حكومة دولة الإمارات أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعن اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي رئيس اللجنة بحضور عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لقطاع الرياضة وعبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبموجب الاتفاقية سيكون المقر الدائم اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي.

وقال أحمد عبدالرحمن الجرمن إن قرار إنشاء مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي يعكس مدى الاهتمام والدعم الكبيرين الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لهذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع.

وأكد أن توقيع اتفاقية استضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية بدبي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لفئة أصحاب الهمم سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأعرب الجرمن عن تطلعاته بأن تسهم هذه الاتفاقية في دعم وتطوير رياضة أصحاب الهمم وتعزيز القدرات والإمكانات المادية والبشرية التي يتم تكريسها لهم.

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إن إنشاء المقر الدائم في دبي يعزز مكانة الإمارات على خريطة أصحاب الهمم، مثمناً الجهد الكبير الذي تبذله الإمارات من أجل توفير أدوات التطور لأصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم خلال مشاركاتهم المختلفة.