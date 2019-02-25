«هاتريك» تاريخي لشعار حميد النيادي في منافسات الإيذاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2019» أمس، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات سن «الإيذاع» لمسافة 6 كلم على أرضية الميدان الجنوبي لعاصمة الميادين، كما حضر المنافسات الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «ميزة» لحميد سعيد النيادي بناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المحليات، وقطعت مسافة ال6 كلم في زمن قدره 8:58:2 دقيقة، لتتوج بالكأس والجائزة المالية البالغة مليون درهم.

كما حصد شعار حميد سعيد النيادي الناموس الثاني على التوالي في الشوط الرئيس الثاني مع «مخلاب» الذي ظفر بناموس الجعدان المحليات بعد أن أنهى السباق في الصدارة وحقق زمناً قدره 8:57:00 دقيقة، ليحلق بالبندقية و800 ألف درهم..

ووصل شعار النيادي إلى «الهاتريك» عبر «مرموقة» بفوزها بالرمز الثالث على التوالي وسط فرحة كبيرة من مالكها ومحبي الشعار، لتعانق كأس الأبكار المهجنات والمليون درهم، بعد أن بلغت خط النهاية في زمن قدره 8:57:08 دقيقة.

وطار «غازي» لخالد حميد حارب المهيري بناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات لينال البندقية و800 ألف درهم، واستطاعت «رسمية» لخليفة بن زاهرة الخييلي، الفوز بناموس الشوط الخامس المخصص للأبكار المحليات الإنتاج، وحلقت بالكأس والمليون درهم، وفي شوط الجعدان المحليات الإنتاج انتزع «ضاري» لمحمد بن صالح الحميري الرمز السادس البندقية و800 ألف درهم بعد تنافس شرس في الكيلومتر الأخير.

في الشوط السابع للأبكار المهجنات الإنتاج، ظفرت «فدوة» لسالم إبراهيم بالكور المزروعي بناموس الشوط ونالت الكأس والمليون درهم، وفي آخر أشواط رموز سن الإيذاع لهجن الجماعة للجعدان المهجنات الإنتاج، طار «شاهين» لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي بالناموس ليتوج بالندقية وينال 800 ألف درهم، وفي الختام توج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين بالرموز ال8 من أبناء القبائل.

هذا وتنظم المجموعة العلمية بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن مزاداً خاصاً للهجن العربية الأصيلة ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ويستمر على مدار يومين وذلك في منصة الميدان الجنوبي والتابع لميدان الوثبة ووضعت اللجنة المنظمة جوائز كبيرة وقيمة للمزايدين والجماهير التي ستحضر لمتابعة تفاصيل بيع «الحشاويين»، وسوف يعرض المزاد 65 «حاشي» توزعت على مدار يومين منها 33 مساء اليوم و32 ليوم الغد، وتنحدر أبرز سلالات الهجن المعروضة في اليوم الأول من سلالات جبار ولد ندى والغربي وشاهين العشوش ومغادر ومسامح والطيار وغازي والوسمس وشاهين المختبر وناصي وميسور ومنذر والشارد العميمي والزاجل وضاري ومشغل ومجد ومن الأم بنت هجوم والوثبة الصغيرة وبنت الفايزة وميزة والبداية والشام والزعيمة وبحور وبراقة ولهبيبة وبنت سمحة والغربية.

وقدم خليفة عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة الشكر الجزيل إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن على التعاون الدائم والمستمر في تنظيم المزادات والذي يعود بالفائدة على جميع الملاك والمزايدين الراغبين في الحصول على أجود السلالات الخاصة برياضة سباقات الهجن، وأكد النعيمي أن المجموعة العلمية المتقدمة تضع مزاد إنتاج المختبر كأحد أهم الفعاليات التي تنظمها على مدار العام خصوصاً وأنه يتزامن مع الحدث الأغلى على قلوب ملاك الأصايل وهو المهرجان الختامي السنوي في الوثبة، وأوضح النعيمي أن مزاد المختبر هذا العام يشهد تنوعاً فريداً في السلالات المعروضة والتي كان لها نصيب وافر من الإنجازات في عالم سباقات الهجن ليس على مستوى الإمارات وحسب بل في العديد من الميادين الخليجية.