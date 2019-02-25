شكرا لقرائتكم خبر عن 29 شوطاً في منافسات اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم ثاني منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك مع تحديات فئة «الإيذاع» التي ستركض معها المطايا على مدار 29 شوطاً منها 17 في الفترة الصباحية و12 للمسائية، وستزداد إثارة التحديات مع رموز الفترة المسائية والخاصة بالإيذاع الأبكار والجعدان المهجنات والمحليات، ويحصل الفائز بالشوط الرئيسي الأول المخصص للأبكار المحليات على كأس و500 ألف درهم، وفي الشوط الثاني المخصص للجعدان المحليات سيحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية و400 ألف درهم، وفي الشوط الثالث سيحصل الفائز برمز اللقايا الأبكار المهجنات على كأس و500 ألف درهم، وفي آخر أشواط الرموز الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ سيكون الفائز بالمركز الأول على موعد مع بندقية و400 ألف درهم.

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