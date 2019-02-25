الوصل يسعى للتأهل على حساب الأهلي في «كأس زايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تتجه الأنظار عند العاشرة الا ربع من مساء اليوم إلى ملعب (الجوهرة المشعة) في جدة والذي يحتضن مواجهة الوصل مع مستضيفه الأهلي السعودي في مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

ينشد الفريق الأصفر الذي أكمل جاهزيته لخوض المباراة المهمة والتي يسعى فيها سفير الكرة الإماراتية في هذه المنافسة إلى تحقيق نتيجة ايجابية عن طريق الفوز أو التعادل الايجابي بنتيجة أكثر من 2-2، بعد ان كانت نتيجة الذهاب على ملعب زعبيل في دبي انتهت بنفس الرقم.

وأكد الروماني لورينتي ريجيكامب مدرب الوصل أمس عبر المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عقد للحديث عن اللقاء صعوبة مواجهة الليلة خاصة بعد ان انتهت مباراة الذهاب في دبي بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، لافتاً إلى أن تأهل الوصل أصبح مرهون بتحقيق الفوز، وقال: «تحقيق الفوز ممكن ان يحدث إذا أدينا بأفضل ما لدينا وهذا بالطبع ليس بالشيء السهل ونحن متواجدون في جدة من أجل ان نقاتل في المباراة لتحقيق الفوز».

وأوضح المدرب الروماني ريجيكامب ان تأهل الوصل عن طريق التعادل بثلاثة أهداف غير مزعج لأنه سيكون حقق الهدف المهم وقال: «النتيجة لا تهمنا المهم أن يتأهل الوصل أعرف أجواء جمهور الأهلي وأدرك صعوبتها بالنسبة لنا ولكن الوصل لابد ان يلعب كما يجب وتحدثت إلى اللاعبين ولمست رغبتهم في التأهل إلى نصف النهائي لذلك ليس هناك مجال سوى القتال لنحقق الانتصار».

بدوره، اتفق المهاجم البرازيلي كايو كانيدو مع مدربه ريجيكامب على صعوبة مواجهة الليلة،مؤكداً جاهزيته مع زملائه للمواجهة لتحقيق هدفهم نحو التأهل إلى نصف النهائي، وذكر أنهم يواجهون فريقا مميزاً وكذلك الوصل لديه ما يميزه، وقال: نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل الايجابي على ملعبنا تجعل المباراة استثنائية سنواجه من خلالها جمهور كبير ونحن متعودون على تواجد مشجعين أقل ولكننا استعددنا جيدا مع مدربنا وقادمون من أجل تحقيق الفوز.

وفي المقابل أشار الأورجوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي ان مواجهة الذهاب كانت تنافسية بين الطرفين والوصل أثبت انه فريق ممتاز وبالنسبة للأهلي أظهر الامكانيات التي ستجعله يحقق هدفه من المباراة بتحقيق التأهل، وقال: «قائمة اللاعبين تختلف بين بطولة كأس زايد والدوري وطريقة اللعب أهم شيء في الفريق والمحترفون لا بد ان يكونوا جاهزين لتطبيق الخطط وهناك حقائق في كرة القدم وليس هناك طريقة سحرية في كرة القدم».

من ناحيته وصف اللاعب حسين عبدالغني كابتن الأهلي فريق الوصل بالمنظم والمحترم وقال: «المباراة ستكون صعبة بسبب التعادل 2-2 سيجعل الوصل يلعب بتحفيز من أجل الفوز ونحن طموحنا أبعد من نصف النهائي».