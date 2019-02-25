تتويج أبطال كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار أمس الأول على فعاليات منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم، وبطولة كأس الأمم لونجين من ذات الفئة الرفيعة، والتي يقوم بتنظيمها للمرة الثامنة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويستضيفها للعام الثاني على التوالي منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالعاصمة أبوظبي، برعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين، والشراع، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الأولمبياد الخاص«الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، واختتمت البطولة بعد أربعة أيام عامرة بالتنافس ومليئة بالتحدي على ألقاب البطولة، وجوائزها القيّمة التي بلغت 200 ألف يورو لمنافسة كأس الأمم، وذلك بين نخبة فرسان رياضة قفز الحواجز اجتذبتهم البطولة الرفيعة من 28 دولة حول العالم، وجاء ختامها بمنافسة كأس الأمم المؤهلة إلى نهائي كأس الأمم تحدي لونجين برشلونة في أكتوبر المقبل، وشاركت سبعة فرق في البطولة تصنيف خمس نجوم، وحسب النتائج هي ألمانيا، إيرلندا، الإمارات، السعودية، مصر، الأردن وسوريا.

وللمرة الأولى يفلح الفريق الألماني في تحقيق الفوز بالكأس وبرصيد 6 نقاط جزاء فقط في جولتين، جرى تصميم مساريهما بحواجز بلغ ارتفاعها (160) سم، ونال كأس المركز الثاني الفريق الإيرلندي برصيد 13 نقطة جزاء، وتوّج فريق الإمارات بكأس المركز الثالث برصيد 18 نقطة جزاء، وتألف فريق الإمارات من الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم والجواد «كوبولت» (11 سنة)، والفارسة نادية عبدالعزيز تريم والجواد «كورتادو» (10 سنوات)، والفارس عبدالله حميد المهيري والفرس «شا شا شا 7» (14 سنة) والفارس عبدالله محمد المري والفرس «سما دبي اف بي اتش» (12 سنة). وبذلك يكون الطريق قد أصبح ممهداً أمام مشاركة فريق الإمارات في نهائي كأس الأمم لونجين برشلونة مجددا، وهو الإنجاز الذي يحققه فرسان الإمارات لقفز الحواجز للمرة الثالثة على التوالي، ويصطحب معه الفريق السعودي وكان قد رافقه إلى نهائي برشلونة العام الماضي أيضاً. وتوّج الفارس المصري المتألق عبدالقادر سعيد بجائزة لونجين لأفضل نتيجة أداء في جولتي البطولة بعد إنجازه لهما منفرداً دون خطأ.

شهد منافسة كأس الأمم وتوّج الفائزين، جبر السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين مقدمة الكأس، كما شهدها الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، وممثلو الجهات الراعية وجمع كريم من ضيوف الحدث.