شكرا لقرائتكم خبر عن همم العين أبطال «التسامح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان فريق العين لأصحاب الهمم بلقب دوري عام التسامح لخماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية وذلك بعد تغلبه على فريق الشارقة لأصحاب الهمم في النهائي الذي أقيم على صالة نادي العين بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين وذيبان سالم المهيري الأمين العام للاتحاد وعبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم وصالح الشعيلي عضو مجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية.

وفاز حارس فريق نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة محمد خليفة المعمري بجائزة أفضل حارس وأيمن المقبالي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم بجائزة أفضل لاعب بينما نال حمد حسن لاعب نادي العين لأصحاب الهمم لقب هداف الدوري.

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