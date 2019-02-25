بولو الحبتور وغنتوت إلى المربع الذهبي بالكأس الذهبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مباريات الدور التأهيلي لبطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، حيث تقام اليوم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى، تجمع الأولى بين فريقي مهرة وأبوظبي في الثانية ظهراً، أما المباراة الثانية فتجمع بين فريقي الإمارات وديزرت بالم وتقام في الرابعة عصراً.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تأهل فريقا الحبتور وغنتوت إلى المربع الذهبي لكأس جوليوس باير الذهبية بعد أن حققا فوزهما الثاني على حساب ذئاب دبي وزيدان والطريف أنهما سيلتقيان يوم غد الثلاثاء في آخر مبارياتهما في الدور التأهيلي، وهي مباراة تحسم صدارة المجموعة والوصيف، أما ذئاب دبي وزيدان فقد ودعا البطولة وسيكون لقاء الغد بينهما لقاء الجريحين، لتجميل الصورة بعد أن فشلا في تقديم مستواهما المعروف وسط دهشة المتابعين.

وفي المباراة الأولى التي حسمها فريق الحبتور بقيادة نجمه محمد الحبتور، شهدت بداية جريئة للذئاب وأنهى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف ، وفي الشوط الثاني انتفض الحبتور وأوقف خطورة الجوكر رجا أبوالجبين الذي حل محل حبتور الحبتور،أما الشوط الثالث فقد شهد تسجيل كل فريق لهدفين لينتهي بتقدم الحبتور 6-4، وفي الشوط الرابع سجل الفريقان تباعاً لتنتهي المباراة بتقدم الحبتور 9-5.وقد تساوى كل من نجم الحبتور هيوغو لويس ونجم الذئاب ماركوس ارايا في عدد الأهداف حيث أحرز كل منهما 4 أهداف.وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، فقد انتهت لصالح غنتوت 10-4، وانتهى الشوط الأول بتقدم غنتوت 2-0، ثم أحرز ثلاثية جميلة في الشوط الثاني الذي انتهى 5-0، وفي الشوط الثالث نشط زيدان وأحرز هدفين ورد عليه غنتوت بهدف سادس له، وشهد الشوط الرابع هدفين مناصفة، وفي الشوط الخامس والأخير أضاف زيدان هدفه الرابع بينما سجل غنتوت ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 10.