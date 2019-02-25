افتتاح ناجح لـ «دبي ماسترز» للطائرات اللاسلكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتحت رسمياً بطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019 التي تستمر حتى يوم غد بمشاركة أكثر من 70 طياراً يمثلون 21 دولة.

شهد حفل الافتتاح الذي أقيم بنادي سكاي هب آر سي بمنطقة الليسيلي بدبي الشيخ سهيل بن أحمد آل مكتوم والشيخ أحمد بن ماجد المعلا ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ومحمد يوسف نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية وسالم أكرم الأمين العام وخالد العارف وعبدالله مراد عضوا مجلس الإدارة وحشد كبير من المواطنين والمقيمين من محبي وعشاق اللعبة.

وأنشد الطيارون المشاركون في العروض «شكراً حمدان وأهلاً بعام التسامح» في أرض التسامح حيث استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم كلمة اللجنة المنظمة والتي ألقاها الطيار الإماراتي العالمي طارق السعدي مدير البطولة ورحب فيها بضيوف الإمارات ووجه فيها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على دعمه اللامحدود للبطولة ثم تابع الحضور طائرات الهليكوبتر وهي تحمل علم دولة الإمارات وعلم البطولة وعلم شعار عام التسامح ثم تابعوا عرضاً جماعياً لطائرات الهليكوبتر النفاثة قدمه 20 طياراً من أبطال العالم وبعدها قدم أصغر طيار في البطولة الإماراتي ناصر أحمد ناصر عرضاً في مهارات قيادة الطائرات اللاسلكية ثم قدم منصور البلوشي رئيس أكاديمية سند عرضاً بطائرته النفاثة استعرض فيه قدراته الإبداعية ومهاراته الفائقة ثم قدم الثنائي الوطني محمد بن دلموك الظاهري وإبراهيم كنشة عرضاً ممتعاً ومثيراً في الطائرات النفاثة جي 3.

وعاد منصور البلوشي لتقديم عرض مميز في الطائرات النفاثة الجلايدر ثم قدم أحد أبطال العالم عرضاً في فنون قيادة الطائرة الهليكوبتر النفاثة يرافقه كل من طارق السعدي مدير البطولة وحبيب الموسى «دينامو البطولة».

وتجاوب الحضور مع عرص أحمد ناصر البلوشي حينما قدم عرضاً مذهلاً بقيادته اف 16 الحربية التي شكل بها تابلوهات رائعة في سماء الليسيلي.

واختتم الحفل بتكريم الطيار الإماراتي المبدع منصور البلوشي رئيس أكاديمية سند تقديراً لمشاركته ودعمه الحدث كراع ذهبي.

وأشاد الشيخ سهيل بن أحمد آل مكتوم بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للبطولة التي خرجت في أبهى صورة لتعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات والتطور الرياضي الذي تشهده مدينة دبي.

وقال إن مشاركة 70 طياراً يمثلون 21 دولة يجسد أهمية الحدث وأن ما قدمته البطولة في يومها الأول يؤكد استمراريتها وأنها ستجذب الكثير من طياري العالم في نسختها الثانية في العام المقبل، مثمناً جهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وأعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا عن سعادته البالغة بنجاح حفل الافتتاح الذي تهديه اللجنة المنظمة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الداعم الأول للرياضات الجوية بصفة عامة والبطولة على وجه الخصوص، مؤكداً أن الفضل يرجع إلى سموه في التطور المذهل الذي شهدته الرياضات الجوية لتحمل لواء اللعبة في العالم ولتصبح الإمارات قبلة لمحبي وعشاق هذه الرياضة.