اتحاد الكاراتيه يكرم قائد عام شرطة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً من اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، يرافقه المقدم المهندس مروان سنكل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وراشد عبد المجيد، الأمين العام للاتحاد، ومحمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد الشحي، عضو مجلس الإدارة.

وقدم الوفد خلال الزيارة شكره للقيادة العامة لشرطة دبي؛ لتعاونها مع اتحاد الإمارات للكاراتيه في البطولات التي ينظمها في الدولة.وبدوره، أبدى اللواء عبدالله خليفة المري إعجابه بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تطوير اللعبة على كل المستويات، مؤكداً حرص القيادة على المشاركة والتفاعل مع كل البطولات والأحداث الرياضية، التي تنظمها الاتحادات والمؤسسات، بما يخدم صالح الرياضة الإماراتية بوجه عام، والرياضيين من منتسبي شرطة دبي بشكل خاص.

وفي ختام الزيارة أهدى اللواء الرزوقي شهادة الحزام الأسود 7 دان الفخري للواء عبدالله خليفة المري، وهي الشهادة التي يمنحها الاتحاد الدولي للكاراتيه لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات والشخصيات المهمة.