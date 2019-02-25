تركي آل الشيخ يستحوذ مجدداً على بيراميدز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه للاستحواذ على نادي بيراميدز المصري لكرة القدم بعد يوم فقط من إعلان نقل ملكيته.

وأعلن بيراميدز الجمعة نقل ملكيته من آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر.

وبعد نحو 24 ساعة، أعلن بيراميدز أن آل الشيخ أعاد الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز وقرر الاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.

وبعد بيان بيراميدز، نشر آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك صوراً لأعضاء مجلس إدارة الأهلي، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه «إن شاء الله انكم حتتخذوا (ستتخذون) القرار الصح وتلعبوا يوم 28 ماتش الكأس».

ويشير آل الشيخ في تعليقه الى مباراة بين الفريقين ضمن كأس مصر حددها الاتحاد في 28 فبراير، بدلاً من مباراة أخرى بينهما في الدوري.

وأكد الأهلي رفضه الجدولة الجديدة التي أتت بعد انتقادات من بيراميدز لبرنامج المباريات، مؤكداً إصراره على التزام جدول المباريات المحدد سابقاً من قبل الاتحاد ورفض «ضغوط أي طرف».

وأضاف آل الشيخ عبر صفحته متوجهاً لأعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر «أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة». وتوجه بيراميدز عبر حسابه على «تويتر» برسالة إلى الأهلي جاء فيها «بانتظاركم يوم 28 في الملعب... ما تتأخروش (لا تتأخروا) علينا».