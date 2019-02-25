قائد عام شرطة عجمان يتوج الفائزين في بطولة الرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، الفرق الفائزة في مسابقة الرماية التكتيكية، كما كرم الجهات الداعمة والمساهمة للبطولة التي أقيمت ضمن منافسات الدورة ال37 لبطولة الرماية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتقام بميادين الرماية بمعسكر الخضيرة.

شارك في مسابقة الرماية التكتيكية 11 فريقاً من مختلف القيادات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة الأشقاء في أجهزة الشرطة لدول مجلس التعاون الخليجي بكل من السعودية والكويت والبحرين.

وأسفرت النتائج عن فوز القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول بينما جاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني وحلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الثالث على مستوى فرق الرجال.

وعلى مستوى فرق السيدات حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، بينما حلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث.

وعلى مستوى فرق الضباط حققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة وصيفاً، وحلت بالمركز الثالث القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

أما على المستوى الفردي سيدات، حققت الملازم أول هنادي خليفة الكابوري من القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الأول، ونالت المركز الثاني الملازم مريم ناصر الشامسي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحلت ثالثا الوكيل شريفة علي جعفر من القيادة العامة لشرطة دبي.

وعلى المستوى الفردي رجال حقق المركز الأول المساعد علي راشد النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجاء ثانياً المساعد أول يوسف حميد بالحاي المركز الثاني من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وثالثاً الوكيل أول عمر الهرمودي من القيادة العامة لشرطة دبي.

أما على المستوى الفردي ضباط حقق المركز الأول الملازم علي حسن آل رحمة من القيادة العامة لشرطة دبي، وحل ثانيا الرائد سعيد سلطان مبارك علي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وثالثا الملازم عبدالله عادل حديد من القيادة العامة لشرطة الشارقة.