393 فتاة يشاركن في الأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تتحطم كل الأرقام القياسية في الحدث الإنساني والرياضي الأكبر الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة ما بين 14 و21 مارس/‏ آذار المقبل بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة من 192 دولة في النسخة ال15 من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي ستكون ملتقى للاعبين أصحاب الهمم .

وتحتل المرأة مكانة مرموقة في نسبة مشاركتها التي تعد الأكبر في تاريخ البطولة على مدار 50 عاماً، وعلى صعيد 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين المجموع العام للدول المشاركة، تفوقت منتخبات السيدات المشاركات في الحدث من ناحية عددهن غير المسبوق في جميع النسخ السابقة.

وبلغ عدد الفتيات من 18 دولة 393 فتاة يشاركن في 16 رياضة أولمبية من بين 24 رياضة تشهدها الألعاب، وتشارك الإمارات ب102 فتاة من بين مجموع بعثة الإمارات التي يصل عددها إلى 302 لاعب ولاعبة.

وتشارك السعودية ب18 فتاة والمغرب ب17 فتاة والعراق ب18 فتاة وموريتانيا بثلاث فتيات وإيران ب11 فتاة، والبحرين تشارك ب8 لاعبات وسوريا ب38 لاعبة والجزائر ب27 لاعبة وليبيا ب14 لاعبة والأردن ب10 لاعبات ولبنان ب15 لاعبة وفلسطين ب8 لاعبات والكويت ب25 لاعبة وتونس 13 لاعبة ومصر ب35 لاعبة والسودان 14 لاعبة، و17 فتاة عمانية.

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإمارات في النسخة الجديدة من الألعاب العالمية خلال الشهر المقبل ستبهر العالم بالأرقام والإحصائيات التي تحطمها البطولة على شتى الصعُد.

وقال: «مشاركة الفرق النسائية تحتل المرتبة الأولى من الاهتمام في تنظيم أبوظبي للحدث، والتي تسعى إلى تقديمه للعالم بأبهى صورة، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بمشاركات السيدات في أنشطة الأولمبياد الخاص بمختلف الألعاب في دول المنطقة، ما يدفعنا إلى المضي قدماً لمواصلة التقدم في تنفيذ خططنا بإشراك الفتاة في مختلف الألعاب التي تنظم تحت مظلة الأولمبياد الخاص، وبعد تنظيم أبوظبي لدورة الألعاب الإقليمية ، تواصل نجاحها هذا العام بتنظيم أفضل نسخة في الألعاب العالمية».