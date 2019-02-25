ريال يعاني قبل الكلاسيكو وتعادل "غريب" بين ليفربول ويونايتد

اسماء السيد - حقق ريال مدريد فوزا باهتا على مضيفه ليفانتي، وثأر لخسارته بالنتيجة ذاتها ذهابا في سانتياغو برنابيو، واكتفى ليفربول بنقطة من تعادل سلبي مع مانشستر يونايتد كانت كافية لعودته الى صدارة الترتيب، فيما أبقى يوفنتوس على فارق الـ 13 نقطة بينه وبين وصيفه نابولي.

افتتح المهاجم الدولي ألفارو موراتا رصيده التهديفي مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد وقاده إلى الفوز على ضيفه فياريال 2-صفر، فيما عانى ريال مدريد للفوز على مضيفه ليفانتي 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد، منح موراتا التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 31 عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس فسددها بيسراه على يمين الحارس سيرخيو أسينخو.

وكانت "الثالثة ثابتة" لموراتا فافتتح التسجيل لفريقه الجديد في خامس مباراة بألوانه في مختلف المسابقات منذ قدومه من تشلسي الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان موراتا سجل هدفين في مرمى فريقيه السابقين ريال مدريد في الدوري المحلي ويوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر".

وعزز ساوول نيغويز تقدم أتلتيكو المنتشي بفوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دييغو كوستا، بديل موراتا، فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى مستغلا خروج الحارس أسينخو لقطعها (88).

وتغلب أتلتيكو على منافسه للمرة الأولى منذ 29 نيسان/أبريل 2015 وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة معيدا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي كان عاد بفوز غال من الأندلس بتغلبه على مضيفه إشبيلية 4-2 بينها "هاتريك" لنجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أما فياريال، فعاد إلى الهزائم بعدما كان حقق فوزه الأول في الدوري منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر بثلاثية نظيفة على ضيفه إشبيلية الأحد الماضي.

وهي الخسارة العاشرة لفياريال هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الهبوط للدرجة الثانية.

- ريال يعاني قبل مواجهتي كلاسيكو -

وفي الثانية على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، حقق ريال مدريد فوزا باهتا على مضيفه ليفانتي 2-1، وثأر لخسارته بالنتيجة ذاتها ذهابا في سانتياغو برنابيو.

وقدم النادي الملكي الذي غاب عن صفوفه قائده سيرجيو راموس بسبب الإيقاف، عرضا مخيبا قبل مواجهتي كلاسيكو حاسمتين على أرضه ضد غريمه برشلونة الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا (تعادلا 1-1 ذهابا)، والسبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

وكان ليفانتي الأخطر أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف، فيما بدا النادي الملكي بعيدا عن مستواه ونجح في خطف الفوز بهدفين من ركلتي جزاء احتسبتا له بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر".

وكاد ليفانتي يفتتح التسجيل بتسديدة قوية لروبن روشينا مرت بجوار القائم الأيسر (5)، وحرم القائم الأيسر روجيه مارتي من هدف محقق عندما رد كرة رأسية لروبير بيير إثر ركلة ركنية (23)، ثم أهدر روبير فرصة ذهبية لمنح التقدم لفريقه عندما تهيأت أمامه كرة من مسافة قريبة سددها فوق المرمى (30).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء عندما مرر الكرواتي لوكا مودريتش، افضل لاعب في العالم العام الماضي، كرة عرضية من الجهة اليمنى اعترض طريقها المهاجم المقدوني إينيس باردهي في محاولة لحماية وجهه، فانبرى لها كريم بنزيمة بنجاح مانحا التقدم للنادي الملكي (43).

وهو الهدف الحادي عشر لبنزيمة في الليغا هذا الموسم.

وأهدر مارتي فرصة ذهبية لإدراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة منفردا بحارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا وسددها في القائم الأيمن (44).

ونجح مارتي في إدراك التعادل عندما استغل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى لخوسيه لويس موراليس تابعها بيمناه من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى البعيدة لكورتوا (60).

وأنقذ الحارس أيتور فرنانديز مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد البرازيلي فينيسيوس جونيور (72).

وحصل النادي الملكي على ركلة جزاء ثانية إثر عرقلة البرازيلي كاسيميرو من لاعب الوسط العاجي شيخ دوكوريه فانبرى لها الويلزي غاريث بايل، بديل بنزيمة، بنجاح مانحا التقدم لفريقه (78).

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه ناتشو لتلقيه الانذار الثاني (86).

- لعنة تعادلات فالنسيا -

وطاردت لعنة التعادلات فالنسيا الذي سقط في فخها للمرة الرابعة تواليا محليا بعودته من ملعب مضيفه ليغانيس بتعادل إيجابي (1-1).

وهو التعادل الخامس عشر لـ"الخفافيش" في الليغا هذا الموسم، ورفع من خلاله رصيده الى 33 نقطة في المركز الثامن موقتا، بينما بات رصيد ليغانس عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر موقتا.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بواسطة جيوفري كوندوغبيا من جمهورية إفريقيا الوسطى (22)، فيما إنتزع المضيف التعادل قبل دقيقة من النهاية بفضل الدنماركي مارتن برايثويت (89).

وكان فالنسيا يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بعدما نجح في تخطي عقبة سلتيك الاسكتلندي بفوزه عليه 2-صفر ذهابا و1-صفر إيابا في دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". ويلاقي بطل 2004، كراسنودار الروسي في الدور ثمن النهائي.

وتعرض ليغانيس في المرحلة 24 لخسارة قاسية أمام ريال سوسييداد صفر-3، بعدما كان حصد سبع نقاط في الأسابيع الثلاث السابقة. وتقابل الفريقان ثماني مرات منذ عام 2016، وانتهت المباراة الأخيرة بينهما بالتعادل 1-1 ضمن المرحلة التاسعة في "الليغا".

وعاد ريال بيتيس بفوز ثمين على حساب مضيفه بلد الوليد بهدفين نظيفين سجلهما المدافع الدولي الجزائري عيسى مندي (45+3) والمخضرم سانشيس خواكين (37 عاما) في الدقيقة 87.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء جيرونا وريال سوسييداد.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال:

ملخص مباراة ليفانتي وريال مدريد:

ملخص مباراة ليغانيس وفالنسيا:

ملخص مباراة بلد الوليد وريال بيتيس:

ليفربول يعود للصدارة بتعادل سلبي "غريب" مع يونايتد

اكتفى ليفربول بنقطة من تعادل سلبي مع مانشستر يونايتد كانت كافية لعودته الى صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، مفوتا فرصة استغلال سلسلة إصابات عانى منها مضيفه في المرحلة السابعة والعشرين.

ورفع ليفربول رصيده الى 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سيتي الذي كان خاض مباراته في هذه المرحلة في 6 شباط/فبراير حيث فاز على إيفرتون 2-صفر، بينما تراجع يونايتد الى المركز الخامس مع 52 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال الفائز اليوم على ضيفه ساوثمبتون 2-صفر.

وشكلت الإصابات عنوان مباراة ندرت فيها الفرص الفعلية، اذ شهد الشوط الأول أربعة تبديلات اضطرارية، ثلاثة منها ليونايتد.

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على ما جرى بالقول "كانت مباراة غريبة. بدأنا بشكل جيد جدا، حيث أردنا أن نكون. ثم بدأت أزمة الإصابات وهذا بطبيعة الحال كلفنا إيقاعانا".

وأضاف "في نهاية المطاف علينا أن نقر بأن يونايتد لعب بخط وسط ومهاجمين مختلفين كليا (...) كانت مباراة دون العديد من المحطات البارزة. كانت نقطة أرادها يونايتد، بينما خسرنا نحن نقطتين".

- شوط أول "سيء" -

وعلى رغم خسارته المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، أبدى المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير ارتياحه لخروج يونايتد بأقل الأضرار الممكنة في ظل الإصابات، لاسيما وأنه تمكن من الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم محليا منذ توليه في كانون الأول/ديسمبر مهمة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل لسوء النتائج.

وقال النروجي "كل ما كان يمكن أن يسير بشكل سيء في الشوط الأول، سار بشكل سيء. عانينا من أربع إصابات، وكان علينا أن نبقي ماركوس راشفورد على أرض الملعب".

وأضاف "لا أذكر أن ليفربول حصل على فرصة. على رغم سيطرتهم، لا أذكر بأن (حارس يونايتد الإسباني) دافيد دي خيا اضطر للتصدي للكرة".

وشكلت الإصابات عنوان المباراة للفريقين لاسيما يونايتد، اذ كشف سولسكاير قبل انطلاقها أن لاعبه الصربي نيمانيا ماتيتش سيغيب لنحو أسبوعين بعد إصابته خلال التمارين.

وتتالت الإصابات سريعا على ملعب أولد ترافورد، اذ استبدل يونايتد الإسبانيين أندير هيريرا وخوان ماتا، ودفع بالبرازيلي أندرياس بيريرا وجيسي لينغارد (20 و25 تواليا) الذي خاض مباراته الأولى منذ إصابته في اللقاء ضد باريس سان جرمان الفرنسي في 12 كانون الثاني/يناير الماضي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا (صفر-2).

لكن بقاء لينغارد لم يطل على أرض الملعب، اذ تعرض لإصابة قبل نهاية الشوط، وترك مكانه في الدقيقة 43 للتشيلي أليكسيس سانشيز.

وبات يونايتد أول فريق يجري التبديلات الثلاثة خلال الشوط الأول لمباراة في الدوري الممتاز منذ قام بذلك بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد في كانون الثاني/يناير 2015، بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

والى هؤلاء، بدا أن راشفورد يعاني جراء احتكاك في مطلع الشوط الأول، الا أنه بقي على أرض الملعب حتى النهاية.

ولم يكن يونايتد المتضرر الوحيد، اذ اضطر ليفربول في الشوط الأول أيضا الى إخراج مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو لإصابة في الكاحل والدفع بدانيال ستاريدج بدلا منه (31).

وكانت الفرص الغائب الأكبر في دربي شمال إنكلترا، اذ ندرت طوال المباراة مع اعتماد الفريقين على أداء متحفظ في معظم مراحلها.

وأتيحت لليفربول فرصة في الدقيقة الأولى، بعدما احتسب الحكم مايكل أوليفر ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء المضيف، بعدما لمس حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا بيده كرة معادة من زميله آشلي يونغ، الا أن تسديدة جيمس ميلنر ارتدت من الحائط الدفاعي.

أما المحاولة الأولى لمانشستر فكانت عبر تسديدة من راشفورد في الدقيقة السابعة، سهلة بين يدي الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وسجلت في الشوط الأول بعض الفرص منها ركلة حرة من على حافة المنطقة لصالح ليفربول نفذها المصري محمد صلاح عالية عن عارضة مرمى دي خيا (15)، وتسديدة قوية لصالح يونايتد من الفرنسي بول بوغبا ارتدت من رأس قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك لركنية (37).

وكانت أخطر الفرص للينغارد قبل خروجه، اذ بنى يونايتد هجمة مرتدة سريعة تمكن بوغبا خلالها من إيصال الكرة الى المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو، فحولها متقنة لداخل المنطقة الى لينغارد الذي حاول مراوغة أليسون وتخطيه، الا أن الأخير انتزع الكرة ببراعة بيده اليسرى (40).

وفي الشوط الثاني، قدم الفريقان أداء أسرع مع محاولات هجومية أكثر جرأة، الا أن ذلك لم يترجم زيادة في عدد الفرص الجدية على الجهتين، اذ غالبا ما قطعت الكرات من قبل المدافعين قبل وصولها الى حدود المرمى.

وألغى الحكم هدفا ليونايتد في الدقيقة 75 سجله الكاميروني جويل ماتيب خطأ في مرمى فريقه، بداعي تسلل كريس سمولينغ لاعب يونايتد، والذي كان قريبا من تشكيل خطر على مرمى أليسون في الدقيقة الأخيرة، الا أنه فشل في استغلال كرة عرضية من روميلو لوكاكو.

- أرسنال المستفيد الأبرز -

وكان أرسنال المستفيد الأبرز في هذه المرحلة، اذ استغل تعثر مانشستر يونايتد وتأجيل مباراة شريكه السابق جاره وبرايتون بسبب خوض الأول نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي، فعاد الى المركز الرابع بفوزه المريح على ضيفه ساوثمبتون بهدفي الفرنسي ألكسندر لاكازيت (6) والأرميني هنريك مخيتاريان (17).

ودفع المدرب الإسباني أوناي إيمري بلاكازيت أساسيا بعد غيابه عن مباراة باتي بوريسوف البيلاروسي الخميس في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والتي ضمن فيها العبور لثمن النهائي.

وكان الفرنسي عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدفه الحادي عشر في الدوري، اذ افتتح التسجيل محولا بالكعب تسديدة من مخيتاريان.

وعزز الأرميني تقدم فريقه بكرة زاحفة أسكنها الشباك بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من النيجيري أليكس أيووبي الذي صلته الكرة إثر خطأ فادح في التشتيت من حارس الفريق الضيف أنغوس غان (17).

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

ملخص مباراة آرسنال وساوثهامتون:

فوز صعب ليوفنتوس يبقيه على بعد 13 نقطة مع نابولي

حقق يوفنتوس المتصدر فوزا صعبا على مضيفه بولونيا 1-صفر، وأبقى على فارق الـ 13 نقطة بينه وبين وصيفه نابولي الذي تغلب على مضيفه بارما 4-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت تسجيل هدف بعد 18 ثانية في مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان.

ويدين بطل المواسم السبعة الأخيرة بالفوز الثاني والعشرين (مقابل ثلاثة تعادلات) للبديل الأرجنتيني بابلو ديبالا (67 من كرة مرتدة)، مسجل هدفه الرابع في البطولة.

وبدأ المدرب مسيميليانو أليغري اللقاء بتشكيلة معدلة حيث أراح بعض الأساسيين، بعد الضربة الموجعة التي تلقاها الأربعاء على أرض اتلتيكو مدريد الإسباني (صفر-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي دفع من اجلها نحو 100 مليون يورو للحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وكان بولونيا الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول، وأتيحت له فرص عدة منها عبر الأوروغوياني فيديريكو سانتاندر (3 و15) ونيكولا سانسوني (11)، قبل أن يسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كرة على مرمى مضيفه بمتابعة رأسية لكرة عرضية من فيديركو برنارديسكي أبعدها الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (28).

واستمر مسلسل الفرص الضائعة لمهاجمي بولونيا في الوقت المتبقي من الشوط الأول، في حين كانت لفريق "السيدة العجوز" محاولة عن طريق برنارديسكي الذي أهدر فوق العارضة كرة من البرتغالي جواو كونسيلو (32).

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-اليغري "علينا أن نكون سريعين أكثر"-

وفي الشوط الثاني، تابع بولونيا أفضليته الميدانية وفرصه الضائعة.

لكن على عكس المجريات، نجح ديبالا بهز شباك أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من نزوله بدلا من البرازيلي أليكس ساندرو، عندما تابع بقوة في المرمى كرة أرسلها الفرنسي بليز ماتويدي عرضية من الجهة اليسرى وارتدت من المدافع البرازيلي دانيلو الذي لم يحسن التعامل معها (67).

وحرم حارس يوفنتوس ماتيا بيرين في الوقت بدل الضائع سانسوني من إدراك التعادل عندما أبعد ببراعة كرته القوية المتجهة الى الزاوية اليسرى (90+1)، قبل فرصة أخيرة لرونالدو عندما هرب في الجهة اليسرى وسدد بقدمي الحارس سكوروبسكي من زاوية ضيقة (90+3).

ولم يكن مدرب يوفنتوس راضيا عن أداء فريقه وتطرق الى مباراة الإياب مع اتلتيكو مدريد حيث قال "سنواجه فريق اتلتيكو الأكثر دفاعا. علينا أن نكون أسرع وأكثر دقة في التمرير، وهذا ما لم نكنه اليوم".

وأضاف "أنا متأكد من أننا سنعبر" الى ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

ورفع يوفنتوس الساعي الى لقب ثامن تواليا رصيده الى 69 نقطة مقابل 18 لبولونيا الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الهبوط.

بدوره، قال مدرب بولونيا الصربي سينيسا ميهايلوفيتش "اليوم لعبنا بنفس مستوى يوفنتوس. في بعض الفترات، كنا أفضل منهم. لقد قدمت الى هنا (للاشراف على بولونيا) لأني رأيت الفريق وهو يلعب وكنت مقتنعا بأن أستطيع إبقاءه (في دوري النخبة). وأنا متأكد من ذلك أكثر مع كل يوم يمر".

وحسم نابولي نتيجة اللقاء في الشوط الأول بعدما تقدم بهدفين نظيفين للبولنديين بيوتر زيلينسكي (18) وأركاديوش ميليك الذي نفذ بنجاح ركلة حرة (36).

وفي الشوط الثاني، اضاف ميليك الهدف الثاني الشخصي في المباراة بتسديدة من خارج المنطقة (73) رافعا رصيده الى 14 هدفا في البطولة.

واختتم الجزائري آدم وناس المهرجان بهدف رابع مستفيدا من تمريرة سيموني فيردي (82).

-18 ثانية فقط-

على ملعبه أرتيميو فرانكي، تعادل فيورنتينا مع ضيفه انتر ميلان 3-3 رغم تقدمه بعد 18 ثانية فقط مسجلا أحد أسرع الأهداف منذ سنوات طويلة، بعدما سدد الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني حاليا، كرة وصلته فيديريكو كييزا نجل الدولي السابق أنريكو كييزا، ارتطمت بالمدافع الدولي الهولندي ستيفان دي فراي وتحولت الى شباك إنتر ميلان (1).

وأدرك الفريق الزائر التعادل سريعا بواسطة الأوروغوياني ماتياس فيسينو الذي استغل كرة متقنة من البلجيكي راديا ناينغولان (6).

وكان فيورنتينا الأقرب الى زيادة الغلة في أكثر من مناسبة قبل أن تميل الكفة لصالح أنتر ميلان في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ويمنحه ماتيو بوليتانو التقدم بهدف رائع بعدما تلاعب بعدة مدافعين وسدد كرة أصابت أسفل القائم الأيمن وتحولت الى قلب المرمى (40).

وفي الشوط الثاني، منحت تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) إنتر ميلان ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على السويسري إدميلسون فرنانديش، سجل منها الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثالث (52).

وألغت هذه التقنية هدفا سجله لاعب فيورنتينا كريستيانو بيراغي بعد احتساب خطأ ضد الكولومبي لويس مورييل (61) بعد أربع دقائق من نزوله بديلا، لكنه عوض بهدف رائع جدا من ركلة حرة (74)، وجنب الفيديو فريقه الخسارة باحتساب لمسة يد ضد دانيلو دامبرازيو نفذها الفرنسي جوردان فيريتو بنجاح مدركا التعادل بالهدف الثالث.

ورفع انتر ميلان رصيده الى 47 نقطة بفارق نقطتين أمام جاره ومطارده ميلان، فيما صار رصيد فيورنتينا 36 نقطة وتقدم درجة الى المركز التاسع.

وتغلب سمبدوريا على ضيفه كالياري 1-صفر بهدف لفابيو كوالياريلا من ركلة جزاء نالها مانولو غابياديني إثر إعاقته من لوكا بيليغريني (66).

وهو الهدف الـ17 لكوالياريلا، ثالث ترتيب هدافي البطولة بفارق هدفين عن المتصدر رونالدو، ومكن فريقه من الصعود الى المركز التاسع موقتا برصيد 36 نقطة مقابل 24 لكالياري الرابع عشر.

وأنهى ساسوولو الشوط الأول متقدما على ضيفه سبال بهدف لفيديريكو بيلوزو (43)، ثم عادل الضيف في الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح أندريا بيتانيا (68)، مسجلا هدفه العاشر له في البطولة.

وتعادل سلبا كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير (10 نقاط) مع جنوى الثالث عشر (29 نقطة).

ملخص مباراة يوفنتوس وبولونيا:

ملخص مباراة بارما ونابولي:

ملخص مباراة فيورنتينا وانتر ميلان:

ملخص مباراة سامبدوريا وكالياري:

ملخص مباراة ساسولو وسبال:

بوروسيا دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه باير ليفركوزن 3-2 في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد فهو استعاد نغمة الفوز بعد 3 تعادلات متتالية محققا فوزه السادس عشر هذا الموسم ومستعيدا الصدارة من بايرن ميونيخ بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الفريق البافاري الذي كان تغلب على ضيفه هرتا برلين 1-صفر السبت.

وأوقف بوروسيا دورتموند سلسلة الانتصارات الأربع المتتالية لباير ليفركوزن وألحق به الخسارة التاسعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 36 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

ونجح بوروسيا دورتموند في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 30 عندما انبرى المهاجم الدولي الإنكليزي الواعد جايسون سانشو لركلة ركنية تابعها المدافع الفرنسي دان-أكسل زاغادو بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (30).

وأدرك باير ليفركوزن التعادل بعد 6 دقائق إثر لعبة مشتركة بين كيفن فولاند وكاي هافرتس أنهاها الأول بتسديدة خادعة بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس السويسري رومان بوركي (37)، مسجلا هدفه التاسع هذا الموسم.

لكن دورتموند رد مباشرة عبر سانشو بتسديد كرة "طائرة" بيمناه من مسافة قريبة على اثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من المدافع الفرنسي عبدو ديالو فأسكنها على يمين الحارس (38)، رافعا رصيده الى سبعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.

وعزز ماريو غوتسه تقدم دورتموند بالهدف الثالث مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة اثر كرة مرتدة من الدفاع عقب تمريرة عرضية للمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي (60).

وقلص ليفركوزن الفارق عندنا تابع قطب الدفاع العاجي الأصل جوناثان تاه كرة برأسه من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها يوليان براندت (75).

- فوز أول بعد 4 تعادلات -

بدوره، عاد إينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد أربعة تعادلات متتالية بفوزه الثمين على مضيفه هانوفر 3-صفر.

وانتظر إينتراخت فرانكفورت الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه بالثلاثة.

ومنح الكرواتي أنتي ريبيتش التقدم للضيوف (54)، وأضاف الصربي نيكولا يوفيتش الثاني (63) منفردا بصدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق هدف واحد أمام شريكيه السابقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وماركو رويس (بوروسيا دورتموند).

وختم مواطنه فيليب كوستيتش سلسلة الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

وهو الفوز العاشر في الدوري هذا الموسم لإينتراخت فرانكفورت الذي أوقعته قرعة المسابقة الأوروبية في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، والأول بعد تعادله مع فيردر بريمن (2-2) وبوروسيا دورتموند (1-1) ولايبزيغ (صفر-صفر) وبوروسيا مونشنغلادباخ (1-1)، فرفع رصيده إلى 37 نقطة وصعد إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن.

أما هانوفر فمني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء لايبزيغ مع هوفنهايم.

ملخص مباراة دورتموند وباير ليفركوزن:

ملخص مباراة هانوفر آينتراخت وفرانكفورت:

موناكو يسقط ليون ومرسيليا يكتفي بالتعادل

فاز موناكو وصيف البطل على ضيفه ليون الثالث 2-صفر، واكتفى مرسيليا الخامس بالتعادل مع مضيفه رين 1-1، وأسقط رينس مضيفه مونبلييه في عقر داره 4-2 الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأنقذ العاجي ماكس-ألان غراديل تولوز من الخسارة أمام ضيفه كاين بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

في المباراة الأولى على ملعب لويس الثاني، كان موناكو سباقا لافتتاح التسجيل عبر الدولي البرتغالي جيلسون مارتينز اثر تمريرة من فوديه-بالو توريه (18).

وعزز البرتغالي الآخر روني لوبيش تقدم فريق الإمارة الذي عاد اليه مؤخرا مدربه البرتغالي السابق ليوناردو جارديم، بالهدف الثاني من مجهود فردي (27).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء ليون، واهدر له الدولي الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء (71)، ووقف الحارس الدولي الكرواتي سدا منيعا في محاولات لاعبي ليون للتعويض وكان نجم هذا الشوط والمباراة.

وتجاوز موناكو مرحلة الخطر موقتا بصعوده الى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ليون عند 46 نقطة،

وفي الثانية، أفلت مرسيليا من هزيمة أولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية إثر تخلفه بهدف مبكر سجله بنجامان أندريه من متابعة رأسية لكرة نفذها روما دل كاستيو من ركلة ركنية (7).

وفي الشوط الثاني، أدرك فالير جرمان التعادل للضيوف بطريقة مماثلة من متابعة رأسية لكرة نفذت من ركلة ركنية أنهاها في أعلى الزاوية اليمنى (56).

ورفع مرسيليا رصيده الى 41 نقطة وبقي متقدما بفارق الأهداف على رينس، فيما تراجع مونبلييه الى المركز الثامن وله 38 نقطة مقابل 37 لرين التاسع بفارق الأهداف خلف ستراسبورغ وأمام نيس.

وبدأ مونبلييه بتهديد مبكر من رأسية غايتان لابورد بجوار القائم الأيسر (3) قبل ان يفتتح المدافع دانيال كونغريه التسجيل اثر ركنية وتمريرة رأسية من البرازيلي فيتورينو هيلتون دا سليفا، تابعها بيمناه (6).

وعادل رينس عن طريق ريمي أودان الذي تابع في الشباك بيسراه كرة وصلته من الكوسوفي-السويدي آربر زينيلي (27).

-"حققنا هدفنا الأول"-

وبعيد انطلاق الشوط الثاني، حصل لاعب رينس بولاي ديا على ركلة جزاء بفعل خشونة من جانب بنجامان ليكونت نفذها زينيلي بنجاح مانحا التقدم للضيوف (47). لكن سرعان ما عادل مونبلييه عن طريق غايتان لابورد من كرة بينية لأندي ديلور (55)، وأعاد أودان التقدم للضيوف بهدفه الشخصي الثاني والثالث لرينس بعد كرة بينية من تريستان دينغوميه (70).

وكانت للأرجنتيني بابلو تشافاريا الكلمة الأخيرة بتسجيله الهدف الرابع لرينس (88) قاطعا الطريق على اصحاب الأرض بالعودة الى المباراة.

وصرح مدرب رينس دافيد غيون بعد المباراة "الفوز كان مستحقا. عاد الفريق الى المباراة بهدوء بعد بداية مالت فيها الكفة لصالح مونبلييه. عادلنا بطريقة منطقية، ومع مرور الوقت كنا فاعلين".

وأضاف "أظهرنا خطورة مستمرة، وبعد أن صححت أمرين أو ثلاثة خلال استراحة ما بين الشوطين، سيطرنا على مجريات الشوط الثاني. النتيجة كبيرة بتسجيل أربعة أهداف في مرمى مونبلييه. لقد حققنا الهدف الأول للنادي وهو البقاء (في الدرجة الأولى للموسم الثاني). إني فخور بذلك".

وألحق نانت الخسارة الرابعة بضيفه بوردو في آخر ست مباريات (مقابل تعادل وفوز) بهدف يتيم حمل توقيع نيكولا بالوا (51)، ليوقف رصيد بوردو عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن الفائز.

وحقق تولوز تعادله الرابع (مقابل خسارتين) في آخر ست مباريات، بفضل غراديل (90+1) الذي سجل هدفه بعدما تقدم كاين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق إنزو كريفيلي (45+3).

ملخص مباراة رين ومرسيليا:

ملخص مباراة نانت وبوردو:

ملخص مباراة تولوز وكاين