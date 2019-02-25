شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر خوض مباراة المقاصة فى موعدها ومكافأت خاصة للكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خوض الفريق الأبيض مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى موعدها، دون طلب التأجيل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

كما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت خاصة للفريق الأبيض من أجل تخطى عقبة مصر المقاصة والصعود لدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

كان المقاصة قد أعلن عن طلبه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات وأوضح مسئولى النادى الفيومى تضامن نظرائهم بنادى الزمالك معهم قبل أن يأتى قرار رئيس قلعة ميت عقبة بخوض المباراة فى موعدها.