شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه بعد واقعة البصق والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق بخلاف تغريمه 300 ألف جنيه بسبب تطاوله على الجمهور. وقال رئيس الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمى إن عودة كهربا من عدمه قرار يخص مجلس إدارة النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة وكان ”الخليج 365” قد نشر تفاصيل واقعة كهربا عندما تم استبداله وهاجمته قلة من الجماهير البيضاء قام بالبص تجاه الجمهور.

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