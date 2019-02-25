شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية بدورى الكرة الطائرة "رجال و سيدات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة لدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الاتحاد السكندرى والقناة مع الطيران وسموحة مع الزمالك والأهلى مع طلائع الجيش .
بينما تقام اليوم مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 ،و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، هليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع سموحة و 6 أكتوبر مع النصر والطيران مع أصحاب الجياد.
كما تشهد نفس هذه الجولة أيضا لقاءات بين كلا من الأهلى مع الزهور والصيد مع الشمس .
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