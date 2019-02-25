فلافيو: حزين على التعادل مع الزمالك.. وتابعت أجزاء من لقاء الأهلى والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجولى فلافيو مدرب فريق بترو أتلتيكو الإنجولى، أن الجهاز الفنى لفريقه درس الزمالك جيدا، ونجح فى غلق مفاتيح لعب الفريق الأبيض.
وتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الإنجولى بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
وقال فلافيو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "حزين لضياع نقطتين بالتعادل مع الزمالك، خاصة وأن التعادل جاء فى الدقيقة الأخيرة، وسنلعب مباراة الإياب المقرر لها 3 مارس المقبل، للفوز على الزمالك فى أنجولا".
أضاف مدرب بترو أتلتيكو، أن الزمالك مازال لديه أمل فى التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية، رغم تذيله المجموعة بنقطتين فقط.
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