شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم الاثنين 25 / 2 / 2019 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان نظيره الهلال السعودى بقيادة مدربه الصربى زوران ماميتش، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" التى سيحضرها 10 آلاف مشجع، وحرصت إدارة زعيم الثغر على تحديد أسعار رمزية للتذاكر حيث حددت 10 جنيهات للدرجة الموحدة بجانب 50 جنيه للدرجة الأولى، وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم قيادة المباراة تحكيمياً إلى الدولى الجزائىي مصطفى غربال الذى شارك فى إدارة 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الاتحاد السكندرى والهلال السعودى فى السادسة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 25 / 2 / 2019، على أن يتم نقلها عبر الهواء مباشرة على قناة أبو ظبى، يدخل الاتحاد السكندرى مواجهة الهلال السعودى والمهمة شبه مستحيلة نحو العبور إلى دور نصف النهائى، بعد الخسارة التى تعرض لها زعيم الثغر فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد الملك سعود، بثلاثية نظيفة، إلا إن الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة حلمى طولان حرص على الحديث مع اللاعبين إن الطموح فى المباراة يعد تقديم أداء مشرف مع السعى نحو تحقيق نتيجة إيجابية ترضى جماهير الإسكندرية وغلق صفحة مباراة الذهاب تماماً قبل مواجهة اليوم حيث كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق الاتحاد أنه لا يوجد أى عقوبات أو إيقافات تم توقيعها على لاعبى فريق الاتحاد بعد الهزيمة فى الذهاب وأشار إلى إن الفوز اليوم بمباراة العودة أمام الهلال السعودى ليس بالأمر المستحيل ولكن بشرط الاجتهاد وبذل الجهد ونسيان مباراة الذهاب، من ناحية أخرى،حرص حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على إنهاء استعدادات الفريق على الصعيد الفنى بخوض مواجهة ودية مع سبورتنج، والتى انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله محمد ناجى جدو.

من المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان فى حراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم فى خط الدفاع، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، سيسيه فى خط الوسط، خالد قمر، تونى سيلفا فى خط الهجوم".

فى المقابل، وصلت بعثة الهلال السعودى إلى الإسكندرية، أول أمس السبت، وسط باستقبال حافل من جانب مسئولى زعيم الثغر خاصة بعد كرم الضيافة التى لقاها الاتحاد خلال إقامته بالرياض، ويفتقد الهلال أمام الاتحاد السكندرى لخدمات كلا من أندريه كاريلو ‏وعلي البليهي نظراً لمعاناة الأول من نزلة برد وشكوى الثانى من الإجهاد ما أدى إلى عدم اصطحابهم مع البعثة للمواجهة فيما يعتمد الصربى زوران ماميتش على الأسلحة العديدة التى يمتلكها فى مواجهة زعيم الثغر وعلى رأس تلك الأسلحة نجم الفريق المهاجم الفرنسى جوميز بجانب محمد الشلهوب وكارلوس إدواردو.