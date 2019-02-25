شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: على مسئوليتى "جروس" سيرحل عن الزمالك.. وخالد جلال البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة، أن إدارة الزمالك تنوى الاطاحة بالسويسرى كرستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، رغم تصريحات مرتضى منصور رئيس النادى باستمرار الخواجة.

وأضاف كريم خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى" أن نتائج وأداء الزمالك يثير استياء مجلس إدارة الزمالك، وجروس سيرحل مع أول نتيجة سيئة يحققها الفريق سواء في الدورى أو الكأس أو الكونفدرالية الأفريقية، قائلاً: "على مسؤليتي رحيل جروس بات قريبا جدا".

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وتابع كريم حديثه مشيرًا إلى أن خالد جلال المدير الفنى للشعلة السعودى يعد الأقرب لتولى المهمة فور رحيل الخواجة السويسرى.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد فى تصريحات تليفزيونية، إنه لن يقوم بتغيير جروس إلا بعد انتهاء تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الحالى، وشدد على أنه كان يقوم بتغيير المدربين من قبل بسبب فشلهم وشدد على أنه جروس لديه أخطاء وعليه تصحيحها.