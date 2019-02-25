كاميرا سوبر كورة ترصد واقعة بصق كهربا على جماهير الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" بصق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك على جماهير الفريق الأبيض التى وجهت له السباب قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء فى مباراة بترو أتليتكو فى البطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 - 1. Advertisements لمتابعة التفاصيل ومشاهدة الفيديو الرابط التالي

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