شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للسلاح: مصر أنهت تجهيزات البطولة فى رقم قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف، التى أقيمت بمصر وسط ختام ناجح للغاية، و التى نظمها اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بمشاركة 242 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتوج باللقب من السيدات اللاعبة الروسية صوفيا فيلكايا إثر تغلبها فى المباراة النهائية على الكورية الجنوبية سو يون بنتيجة 15 /12، وسبقها فى الفوز بلقب الرجال للبطولة ذاتها اللاعب الكورى سانجوك أوه.

وقام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثل الاتحاد الدولى للعبة السويدى بيير سبيلبرج ورئيس الاتحادين العربى والاماراتى للسلاح سالم القاسمى بتسليم الميداليات للفائزين الأوائل.

وسجلت البطولة حضورا مميزا لنجوم اللعبة البارزين من كافة أنحاء العالم حيث تعد الجائزة الكبرى ثانى أهم وأقوى بطولة لدى الاتحاد الدولى للسلاح.

ومن جانبه أشاد ممثل الاتحاد الدولى للسلاح وعضو لجنة القانون السويدى بيير سبيلبرج بالتنظيم الرائع للبطولة، وقال أن إسناد التنظيم إلى مصر كان اختيارا عظيما من جانب الاتحاد الدولى للسلاح فقد نجحت مصر باقتدار شديد فى الإنتهاء من كافة التجهيزات خلال ستة أسابيع فقط وهو زمن قياسي للغاية بالنسبة لتنظيم بطولة هامة للغاية مثل الجائزة الكبرى.

قال سبيلبرج أن كل شئ كان على مايرام الفنادق والانتقالات والملاعب و إقامة المباريات فى مواعيدها المحددة لذا لم نتلق ولاشكوى واحدة من الوفود المشاركة ، و أن الامن والامان فى مصر على أعلى مستوى و أشاد به اللاعبين واللاعبات الذين حضروا إلى مصر للمرة الأولى وهو ما ترك انطباعا ايجابيا رائعا لدى الجميع .

وأضاف قائلا: ان الاتحاد الدولى للسلاح ينظر إلى مصر باعتبارها واحدة من الشركاء الايجابيين القادرين على المساهمة بفعالية كبيرة فى تنمية وتطوير رياضة السلاح على مستوى العالم من خلال تنظيم تلك البطولات المبهرة .

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ووجه بيير سبيلبرج جزيل الشكر إلى اتحاد السلاح واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة عبدالمنعم الحسينى وجهود كل فريق العمل بقيادة عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى .

ومن جهته أكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى، أن إشادة الوفود الأجنبية المشاركة فى البطولة وعودتهم لبلادهم وهم فى قمة السعادة يمثل وسام على صدر كل مصرى، و أن نجاح مصر فى تنظيم واحدة من كبريات بطولات السلاح على مستوى العالم وفى زمن قياسي يعكس مدى قدرة المصريين على التحدى والنجاح فى العمل دون أية اخطاء يؤكد الريادة المصرية والارادة الغير عادية التى يتمتع بها الشعب المصرى .

وأضاف قائلا: أن تلك هى البداية وهناك المزيد والمزيد فى جعبة اتحاد السلاح سيقدمه فى الفترة المقبلة .