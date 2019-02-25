اهداف الزمالك وبترو اتلتيكو بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولى، بنتيجة 1/1 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وتقدم بترو أتلتيكو على الزمالك بهدف فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وأحرز يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة كالتالى جورماهيا الكينى فى المركز الأول برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطتين.
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.
خط الهجوم: خالد بوطيب.
جاء تشكيل بترو أتلتيكو كالتالى:
حراسة المرمى: جورج موتا.
خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيال كولوا وويلسون بينتو وكارنيرو دي جيسوس.
خط الوسط: أوجوستو كويبتو وايدي أفونسو وهيرنيلسون وفلاديمير ايستون.
خط الهجوم: تياجو ليل وريكاردو جوب.
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