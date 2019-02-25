شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الزمالك وبترو اتلتيكو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولى، بنتيجة 1/1 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقدم بترو أتلتيكو على الزمالك بهدف فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وأحرز يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة كالتالى جورماهيا الكينى فى المركز الأول برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطتين.