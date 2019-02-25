شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية بين مدربى الدورى.. حسام حسن يتصدر الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مدربو الإيجيبشن ليج شعار "لعبة الكراسى الموسيقية" فى الموسم الجارى بعد مرور 24 جولة، وشهد الدورى العام تغييرات فنية واسعة النطاق بعدما انتهجت الفرق سياسة التغيير لأسباب عديدة على رأسها تراجع النتائج.

حسام حسن من بيراميدز إلى سموحه السكندرى

بعد أقل من 30 يوم من رحيله عن تدريب نادي بيراميدز ، يتولى حسام حسن مهمة تدريب فريق سموحه السكندري خلفاً لعادل عبد الرحمن الذى تم توجيه الشكر له.

عماد النحاس من النجوم إلى المقاولون

لم يحقق عماد النحاس النتائج المرجوة مع فريق النجوم الذى يخوض أول مواسمه بمسابقة الدورى العام، ليرحل نجم الأهلي السابق عن الفريق ويتولى مسئولية المقاولون العرب، الذى يحتل حالياً المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة .

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طارق العشرى من إنبى إلى حرس الحدود

عاد طارق العشري إلى النادي المفضل له وهو بيته " التدريبي" حرس الحدود ليتألق معهم بعد ، وحالياً يحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول المسابقة برصيد 26 نقطة، بعد مشوار غير ناجح مع أكثر من نادي أخرهم نادي إنبي.

على ماهر من سموحة إلى إنبى

استهل على ماهر الموسم الحالى مدرباً لفريق سموحة بعد موسم طيب قضاه فى نادى الأسيوطى سابقاً، قبل أن ينتقل إلى تدريب إنبى خلفاً لطارق العشرى، ويحتل إنبى تحت قيادة على ماهر المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة.

طارق يحيى من بتروجت إلى سموحة ثم التقاعد

بدأ طارق يحيى الموسم الجارى مدرباً لفريق بتروجت قبل أن يتوجه إلى سموحة بعد تراجع نتائج الفريق البترولى، وأخيراً تخلى يحيى عن تدريب الفريق السكندرى لسوء نتائج أيضاً وحتى الآن لم يكشف عن وجهته الجديدة.