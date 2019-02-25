شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى حكماً لمباراة الداخلية وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الصباحى، لإدارة مباراة الداخلية وبتروجت، التي ستقام اليوم الإثنين ضمن الأسبوع الـ24 لدورى القسم الأول، ويعاونه هشام الدسوقي وهشام طلب، وأحمد إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي ومحمد التابعي الغازي حكماً خامساً.

يستضيف فريق الداخلية نظيره بتروجت على ستاد كلية الشرطة فى الثالثة والنصف عصر اليوم الإثنين فى إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعد أن خسر الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف من الأهلى فى الجولة الأخيرة للدورى، بينما فاز بتروجت على الإنتاج الحربى بهدف دون رد .

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ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما يحتل بتروجت المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .