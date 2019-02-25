شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلى بيتو بيانكى المدير الفنى لبترو أتلتيكو الأنجولى، إن تعادل الزمالك فى الوقت القاتل مع فريقه تسبب فى مرارة لهم بسبب إهدار فريقه لحصد الثلاث نقاط، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى

تابع مدرب بترو أتلتيكو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك أنه كان يعلم جيدا صعوبة مباراته أمام الفريق الأبيض وشدد أنه اعتمد على أسلوب خططي لإغلاق المساحات أمام لاعبي الزمالك خاصة وأنه كان يعلم أن المنافس سيستحوذ على الكرة وتمكن فريقه من تسجيل هدف التقدم قبل أن ينجح الفريق الأبيض فى إدراك التعادل فى الوقت القاتل لتنتهى المباراة بنتيجة 1 / 1 .