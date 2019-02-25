شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نعلق مشانق للاعبين.. جروس "مستمر".. والحكم ظلمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الحكم الموريتانى دحان بيده الذى أدار مباراة الفريق الأبيض أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، والتى انتهت بهدف لمثله.

تابع رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور قائلا:"الحكم تحامل على الزمالك وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض وقام بانذار طارق حامد ليغيب عن المباراة المقبلة.. والجمهور يجب أن يتحمل اللاعب في أصعب أوقاته وهتافات الجماهير ضد اللاعبين في المباراة أثرت عليهم سلبياً ولن نعلق المشانق للاعبين لأنهم فعلوا ما عليهم، وشدد على أن بترو أتليتكو فريق كبير وسبق وفاز على الأهلى".

كما شدد مرتضى منصور أن أي لاعب يتجاوز في الفترة الحالية ليس له مكان داخل الزمالك فى إشارة منه لكهربا الذي قام بالبصق على الجماهير في مباراة أتلتيكو، مضيفاً إنه لن يقوم بتغيير جروس إلا بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وشدد على أنه كان يقوم بتغيير المدربين من قبل بسبب فشلهم وشدد على أنه جروس لديه أخطاء وعليه تصحيحها.

كما أوضح مرتضى منصور أن الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة في كأس مصر، مشددا إن من حق الفريق الأبيض أن يتم تأجيل مباراة المقاصة المقبلة فى كأس مصر في ظل ضغط مباريات الفريق الأبيض وسفره لأنجولا لخوض لقاء العودة أمام بترو اتليتكو في الجولة الرابعة للكونفدرالية الأفريقية وهي مباراة صعبة في البطولة الأفريقية وستحسم مصير الفريق وأضاف أن المقاصة أصدر بيانا للتأجيل والزمالك رحب بالتأجيل ولكن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يرفض وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يغلق هاتفه المحمول.