جروس: حزين بسبب نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

ملك موسى
كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد بعد التعادل أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة هدف لكل فربق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وأضاف السويسري جروس خلال المؤتمر الصحفي، أن فريقه لم يكن لديه فرص كثيرة في المباراة خاصة وأن المنافس دافع بصورة جيدة، لافتًا إلى أن كل فريق كان يقاتل للفوز باللقاء.
وأضاف جروس أن فريقه مطالب بالفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة لحصد بطاقة التأهل، مؤكدًا...
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