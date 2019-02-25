قيادات الزمالك ترد على هجوم الجماهير بعد مباراة بترو أتليتيكو

أعرب مسؤولو نادي الزمالك عن استيائهم الشديد لهجوم الجماهير على اللاعبين في مباراة اليوم أمام بيترو أتليتكو الأنجولي.
وطالب مسؤولو الزمالك من الجمهور البيضاء بضرورة تحمل اللاعبين في الأوقات الصعبة، مؤكدين أن ما حدث تواجد بعض الجماهير التي هتفت ضد اللاعبين مما أثر عليهم بشكل سلبي.
وأضاف مسؤولو القلعة البيضاء: “بيترو أتلتيكو فريق كبير وسبق أن فاز على الأهلي والإسماعيلي من قبل".
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