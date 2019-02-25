أحمد هاني
نجح فريق نادي فيورنتينا في اقتناص نقطة ثمينة إثر التعادل الإيجابي مع ضيفه، إنتر ميلان بثلاثة أهداف، لحساب الجولة 25 من الدوري الإيطالي.
وجاء اللقاء سجالًا بين الفريقين، وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا جدًا في الدقيقة الأولى عبر هدف عكسي سجله دي فري لاعب الأفاعي في مرماه عن طريق الخطأ، ولكن سرعان ما أدرك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 6.
وجاء التقدم هذه المرة من جانب فريق مدينة ميلانو عن طريق ماتيو بوليتانو، الذي وقع على هدف الإنتر الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يضيف النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 52 من ضربة...
كانت هذه تفاصيل خبر فيرونتينا يخطف تعادلا مثيرا من إنتر 3-3.. ونابولي يؤمن موقع الوصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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