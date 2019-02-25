المقاصة: طلبنا اتحاد الكرة تأجيل كأس مصر لما بعد كأس أفريقيا لحل أزمة الأهلي وبيراميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه طالب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بضرورة تأجيل كل مباريات كأس مصر لما بعد كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار سليم في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه تحدث مع عامر حسين لتأجيل البطولة، مؤكدًا على أن رئيس لجنة المسابقات أبلغه بموافقته على الأمر ورفعه لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وقال المدير التنفيذي للمقاصة: "نريد التضامن مع الزمالك في الكونفدرالية، وكذلك نرغب في حل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز، ولذلك طلبت من عامر حسين تأجيل كل مباريات الكأس".

وأكمل: "طالبت حسين بتأجل المباريات لما بعد كأس أمم أفريقيا من أجل الاستعداد للبطولة أيضًا بشكل جيد، ووعدني بأنه سينقل الأمر لهاني أبو ريدة بعد موافقته مبدئيًا عليه".

واختتم: "أدرك جيدًا أن عامر حسين سيوافق على تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، ولكننا نريد حل كل المشاكل ومنها مواجهة الأهلي وبيراميدز أيضًا".