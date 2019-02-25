رئيس الزمالك: اتحاد الكرة يخشى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري يرفض تأجيل مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في كأس مصر، بسبب "رعبه" من الأهلي -على حد تعبيره.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن تصرفات مسؤولي اتحاد الكرة مع مباراة فريقه والمقاصة مخالفة للوائح، نظرًا لموافقة الناديين على تأجيل المباراة.

وصرح قائلًا: "أبو ريدة مرتعب من الأهلي، وأعلم جيدًا أنه السبب في إيقافي من جانب الاتحاد الأفريقي، لأن احمد أحمد -في جيبه- وأراهم سويًا دائمًا في المطاعم".

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وأكمل: "الزمالك والمقاصة وافقا على تأجيل المباراة ولكن اتحاد الكرة يرفض الأمر خوفًا من غضب الأهلي، فليغضب الأهلي!، نحن في مهمة وطنية".

واختتم: "ماذا تريدون منا؟ هل ترغبون في نزول جماهير الزمالك للشارع للدفاع عنه؟ نحن في مهمة وطنية ونلعب مباريات قارية ورغم ذلك لا يريدون تأجيل المباراة".

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد طلب تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة في دور الثمانية من كأس مصر، في الوقت الذي تضامن فيه الفريق الفيومي بإرسال خطاب موافقة على التأجيل لاتحاد الكرة.