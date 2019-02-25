تقرير.. كيف يتخطى الزمالك مجموعات الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فشل الزمالك للمباراة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية في الخروج بالنقاط الثلاث بعد التعادل أمام ضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف لكل جانب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن حسابات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

الزمالك خسر المباراة الأولى خارج أرضه أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثانية سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1) وبنفس النتيجة خرج الزمالك بالتعادل أمام بترو أتليتكو.

وأصبح موقف المجموعة كالتالي بعد نهاية ثلاث جولات: جورماهيا الكيني (6 نقاط) - نصر حسين داي الجزائري (4 نقاط) - بترو أتيلتكو (4 نقاط) - الزمالك (نقطتين).

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، فرص تأهل الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية:

- 3 انتصارات تعني التأهل

إذا أراد الزمالك التأهل وعدم الانتظار إلى هدايا المنافسين عليه خدمة نفسه بنفسه والفوز في الثلاث مباريات المقبلة من أجل الصعود للدور التالي.

وفي حال فوز الزمالك في مبارياته الثلاثة سيكون جمع 11 نقطة مما يعني تأهله رسميًا دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

لكن الحصول على العلامة الكاملة بالنسبة للزمالك ليس سهلاً حيث سيخرج الأبيض لملاقاة بترو أتليتكو في أنجولا، ثم يستضيف الأبيض فريق جورماهيا الكيني في القاهرة، قبل أن يخرج ممثل مصر في المباراة الأخيرة للجزائر من أجل ملاقاة نصر حسين داي.

- فرصة الصدارة قائمة

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حال فوز الزمالك في مبارياته المتبقية بدور المجموعات مع سقوط المتصدر جورماهيا صاحب النقاط الستة في مباراتين سواء بالتعادل أو الخسارة سيكون الأبيض وقتها لديه فرصة الصعود كمتصدر.

الزمالك حال حصوله على العلامة الكاملة في المباريات المقبلة سيكون رصيده 11 نقطة وهو ما سيضعه في الصدارة بشرط تعادل جورماهيا أمام نصر حسين داي أو بترو أتليتكو.

وفي حال فوز جورماهيا في مباراة واحدة وتعادله في أخرى سيكون رصيده 10 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي لن يتمكن كل من نصر حسين داي وبترو أتليتكو من تجاوزه حتى لو حقق أحدهما الفوز في مباراتين باستثناء مواجهة الزمالك.

- التأهل بـ 8 نقاط

أمام الزمالك فرصة التأهل بـ 8 نقاط بشرط الفوز على جورماهيا في القاهرة بأكثر من هدفين، والفوز على نصر حسين داي في الجزائر أو بترو أتليتكو في أنجولا.

في المقابل، قد يحقق جورماهيا نفس رصيد الزمالك حال الخسارة من الأبيض والتعادل أمام بترو أتليتكو ونصر حسين داي.

أما نصر حسين داي وبترو أتلتيكو فمن الممكن أن يتأهل أحدهما كمتصدر للمجموعة، في ظل إمكانية خسارة أحدهما أمام الزمالك وتعادله مع جورماهيا وفقًا للاحتمالات التي ذكرت أعلاه.

فبفرض خسارة بترو أتلتيكو أمام الزمالك وتعادله مع جورماهيا، فإن خسارته أو تعادله مع نصر حسين داي، ستؤدي إلى صعود الفريق الجزائري كمتصدر للمجموعة برصيد 8 أو 10 نقاط حسب نتيجة مباراته مع الفريق الأنجولي.

والعكس أيضًا، فإن خسارة نصر حسين داي أمام الزمالك وتعادله مع بطل كينيا، ستؤدي إلى إمكانية تأهل بترو أتلتيكو كمتصدر للمجموعة برصيد 8 أو 10 نقاط أيضًا حسب نتيجة مباراته مع ممثل الجزائر.