رئيس الزمالك يجمد خدمات كهربا ويغرمه 300 ألف جنيه

قرر رئيس الزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى، وإحالته للتحقيق، بخلاف تغريمه 300 ألف جنيه، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بترو اتليتكو الأنجولي، في الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك، إن عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس إدارة النادي.

قام عدد قليل من جماهير نادى الزمالك بتوجيه السباب لمحمود كهربا صانع ألعاب الفريق بعد تعادل الأبيض أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وعبر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك عن غضبه بطريقة مسيئة أثناء استبداله في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.

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وقام «كهربا» بالنظر إلى المدرج، الذي يعتلي دكة بدلاء الزمالك، قبل أن يقوم بالبصق في تصرف مسيئ للاعب القلعة البيضاء.

وخطف الزمالك تعادلًا قاتلًا، أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدف لكل فريق خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة الـ2، ليحافظ على تواجده في المركز الأخير بالمجموعة، فيما رفع بترو أتليتكو رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث بالتساوي مع نصر حسين داي، فيما يتصدر جورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.