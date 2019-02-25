مجلس الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا القرار بعد الفوز الصعب على الجونة

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم. ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.