الزمالك يواصل إثارة غضب جماهيره بتعادل قاتل أمام بترو أتلتيكو في الكونفدرالية

خطف الزمالك تعادل قاتل أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية. وأحرز هدف فريق بترو أتليتكو اللاعب البرازيلي تياجو أزولو، في الدقيقة 59، وسط سرحان من جانب دفاع الزمالك. وأدرك يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بعد عرضية مميزة من جانب عبدالله جمعة. ورفع الزمالك رصيده للنقطة الـ2 ليحافظ على تواجده في المركز الأخير بالمجموعة، فيما رفع بترو أتليتكو رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث بالتساوي مع نصر حسين داي، فيما يتصدر جورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.

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