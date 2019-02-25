سيد عبد الحفيظ: لم يتم تحذيري قبل الطرد مثلما يحدث مع البعض

كتب - عادل أبو الفضل:

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على طرده في مباراة الجونة وطرد سعد سمير لاعب الفريق خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى

البلد "كنت أتمنى ان لا يتم طرد سعد سمير ولكن هذا ما حدث، لدينا عدد من اللاعبين بنفس المستوى في هذا المركز مثل ياسر ابراهيموأحمد علاء ورامي ربيعة".

متابعًا "لم يتم تحذيري من جانب حكم المباراة وفوجئت بالطرد المباشر، وما قلته ان قرار التسلل على رمضان صبحي غير صحيح فقط لاغير".

وأضاف "البعض انتقد الحكام في ارض الملعب ولم يتم طردهم وتواجدوا في المباراة التالية، لنرى ما سيحدث".