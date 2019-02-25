رئيس الزمالك: الحكم لم يكن صالح لقيادة المباراة

كتب - مصطفى جويلي

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن دهشته من رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة مصر للمقاصة المقرر لها الأربعاء القادم بكأس مصر بسبب ضيق الوقت والارتباط بمواجهة بيتروأتليتكو الأنجولي يوم الأحد القادم.

وتابع في تصريحات لقناة "المحور"، "هي بلطجة وهو اتحاد الكرة خاطفنا ولا إيه، وعامر حسين بيقول الأهلي هيزعل لو أجلنا المباراة".

وأكمل "هاني أبو ريدة أغلق هاتفه المحمول طوال اليوم ويجب

Advertisements

أن يرحل طالما أنه لا يرد على التليفونات والاستجابة لطلباتنا".

وأضاف "حكم اليوم أشعر بأنه من حضانة وغير صالح تمامًا بسبب صغر سنه وقراراته العكسية".

يذكر أن الزمالك تمكن من خطف تعادل صعب بهدف لمثله خلال مواجهة بيترو اتلتيكو الانجولي في البطولة الكونفدرالية.