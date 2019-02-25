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علق محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق على تعادل الفريق الابيض امام بيترو اتلتيكو الانجولي في الكونفدرالية الافريقية، مؤكداً أن المفاجآت واردة في جميع مباريات البطولة.
وقال أبو العلا خلال حواره ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "أطالب أن تكون الإدارة أكثر تماسكا ولا يجبأن يصدروا قرارات انفعالية بحق جروس لأنه تمكن من تكوين فريق قوي، ومن الخسارة أن نهدم ما بناه".
وأكمل: "الزمالك من الممكن أن يصعد ب7 نقاط، لكن يجب أن ينتصر في المباراتين خارج ملعبه، والزمالك
أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن لاعبو الزمالك لم يقدروا على مواجهة الضغوط في بطولة الكونفدرالية.
وعن المباراة أشار "فريق بترو أتلتيكو منظم، وأتى لكي يرهق الزمالك".
وأكمل: "لاعبو الزمالك لم يستطيعوا مواجهة الضغوط في البطولة لأن أغلبهم صغير في السن، لذلك فمن الطبيعي ان يكون مستوى الفريق غير ثابت وبين ارتفاع وهبوط كما رأينا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو العلا: لاعبو الزمالك غير قادرين على ضغوط الكونفدرالية.. ويستطيعوا التأهل في تلك الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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