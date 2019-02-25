أبو العلا: لاعبو الزمالك غير قادرين على ضغوط الكونفدرالية.. ويستطيعوا التأهل في تلك الحالة

محمد ابو العلا

كتب - عادل أبو الفضل:

علق محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق على تعادل الفريق الابيض امام بيترو اتلتيكو الانجولي في الكونفدرالية الافريقية، مؤكداً أن المفاجآت واردة في جميع مباريات البطولة.

وقال أبو العلا خلال حواره ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "أطالب أن تكون الإدارة أكثر تماسكا ولا يجب

أن يصدروا قرارات انفعالية بحق جروس لأنه تمكن من تكوين فريق قوي، ومن الخسارة أن نهدم ما بناه".

وأكمل: "الزمالك من الممكن أن يصعد ب7 نقاط، لكن يجب أن ينتصر في المباراتين خارج ملعبه، والزمالك

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قادرعلى ذلك".

أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن لاعبو الزمالك لم يقدروا على مواجهة الضغوط في بطولة الكونفدرالية.

وعن المباراة أشار "فريق بترو أتلتيكو منظم، وأتى لكي يرهق الزمالك".

وأكمل: "لاعبو الزمالك لم يستطيعوا مواجهة الضغوط في البطولة لأن أغلبهم صغير في السن، لذلك فمن الطبيعي ان يكون مستوى الفريق غير ثابت وبين ارتفاع وهبوط كما رأينا".



