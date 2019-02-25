رئيس الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة مصر المقاصة

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شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا ضاريًا على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم تأجيل مباراة مصر للمقاصة بكأسمصر.
وتابع في تصريحات لقناة "المحور"، "عندنا مباراة مصيرية أمام بيترو أتليتكو الأنجولي والخسارة تعني الخروج من البطولة يوم
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