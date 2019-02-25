رئيس الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة مصر المقاصة

الزمالك ومصر المقاصة - ارشيفية كتب - مصطفى جويلي: شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا ضاريًا على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم تأجيل مباراة مصر للمقاصة بكأس مصر. مصر. وتابع في تصريحات لقناة "المحور"، "عندنا مباراة مصيرية أمام بيترو أتليتكو الأنجولي والخسارة تعني الخروج من البطولة يوم الأحد القادم". وأكمل "إيه القرف ده يا أبو ريدة ولا خلاص أحمد شوبير ركبك". وأضاف "المقاصة موافق على تأجيل اللقاء ولماذا يرفض أبو ريدة ولو الأهلي عاوز يزعل ما يزعل إحنا مالنا"

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