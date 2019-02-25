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رئيس الزمالك يكشف موقف جروس من الإستمرار مع الفريق

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كريستيان جروس مدرب الزمالك
كتب - مصطفى جويلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يسعى لتطهير النادي وأي لاعب يتجاوز لن يكون له مكان داخل الفريق.

وتابع في تصريحات لقناة "المحور" ، ما فعله كهربا غير مقبول على الإطلاق والجمهور أكبر من أي لاعب ومفيش فتوات في الفريق

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وطالما أنت مش كويس يبقا تطلع".

وأضاف "لن أغير جروس قبل نهاية عقده مع الفريق واللي مش عاجبه يشتمني لاننا تعلمنا بعدما كنا نغير كان الجمهور يهاجمنا".

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