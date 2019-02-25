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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يسعى لتطهير النادي وأي لاعب يتجاوز لن يكون له مكان داخل الفريق.
وتابع في تصريحات لقناة "المحور" ، ما فعله كهربا غير مقبول على الإطلاق والجمهور أكبر من أي لاعب ومفيش فتوات في الفريق
وأضاف "لن أغير جروس قبل نهاية عقده مع الفريق واللي مش عاجبه يشتمني لاننا تعلمنا بعدما كنا نغير كان الجمهور يهاجمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يكشف موقف جروس من الإستمرار مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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