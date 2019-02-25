رئيس الزمالك يكشف موقف جروس من الإستمرار مع الفريق

كريستيان جروس مدرب الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يسعى لتطهير النادي وأي لاعب يتجاوز لن يكون له مكان داخل الفريق.

وتابع في تصريحات لقناة "المحور" ، ما فعله كهربا غير مقبول على الإطلاق والجمهور أكبر من أي لاعب ومفيش فتوات في الفريق

وطالما أنت مش كويس يبقا تطلع".

وأضاف "لن أغير جروس قبل نهاية عقده مع الفريق واللي مش عاجبه يشتمني لاننا تعلمنا بعدما كنا نغير كان الجمهور يهاجمنا".