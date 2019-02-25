بالفيديو .. ريال مدريد يسقط ليفانتي بثنائية بالدوري الإسباني

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حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الــ25 من الدوري الإسباني.
سجل أهداف المباراة كريم بنزيمه وجاريث بيل في الدقيقتين 43،78، فيما سجل هدف ليفانتي في الدقيقة 60.
بذلك يحتل ريال مدريد المركز
شاهد أهداف المباراة :
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