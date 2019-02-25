رياضة | جمال عبد الحميد: لم أتراجع عن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد: لم أتراجع عن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يتراجع عن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة خلال السنوات الماضية.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل، عرض عليه الترشح ضمن قائمته في انتخابات الجبلاية، لكنه أكد له أنه يفضل مجال التدريب ولا يطمح في العمل الإداري.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح جبهة هجومية من عمق الملعب وحاول اوباما المرور من دفاع الفريق الأنجولي وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة سددها ساسي بقوة يتصدى لها حارس الفريق الضيف ثم تسقط من يده ولتصل للنقاز الذي يسددها لكنها تصطدم وتخرج بجوار القائم الأيسر وتصبح ركنية للزمالك .