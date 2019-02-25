رياضة | 12 مباراة بدون هزيمة .. الأنجولي فلافيو "عقدة" الزمالك كـ"لاعب ومدرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 مباراة بدون هزيمة .. الأنجولي فلافيو "عقدة" الزمالك كـ"لاعب ومدرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الزمالك في تحسين موقفه في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما تعادل مع فريق بترو أتليتكو بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، والذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويمتلك الزمالك نقطتين فقط يتذيل بها ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية، بعدما خسر بالجولة الأولي أمام جور ماهيا الكيني 4-2، وتعادل في الجولة الثانية أمام نصر حسين داي 1-1، قبل أن يتعادل بنفس النتيجة مع بترو أتليتكو الأنجولي في مباراة الجولة الثالثة.

وواصل الزمالك فشله في التخلص من عقدة الأنجولي "فلافيو" مهاجم الأهلي السابق ومدرب فريق بترو أتليتكو الحالي، حيث لم يستطيع الفارس الأبيض تحقيق الإنتصار على أي فريق يتواجد به المهاجم الأنجولي سواء كـ "لاعب" أو "مدرب".

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وخاض أمادو فلافيو خلال مشواره مع الأهلي 11 مباراة ضد الزمالك في مختلف البطولات بواقع (7 بالدوري - 3 ببطولات إفريقيا - 1 بالسوبر المحلي)، فاز المارد الأحمر بـ 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر في أي مباراة، وسجل الفهد الأنجولي 5 أهداف في الشباك البيضاء.

واستمر تفوق "فلافيو" على الزمالك حتي بعدما أصبح مدربًا، وقاد فريق بترو أتليتكو لتحقيق تعادلًا ثمينًا مع الفارس الأبيض على ملعبه ووسط جمهوره بهدف لمثله، ليصبح المهاجم الأنجولي بمثابة "عقدة أزلية" للزمالك عجز عن حلها حتي الآن.

ويستضيف بترو أتليتكو نظيره الزمالك يوم 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.