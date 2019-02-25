رياضة | عاجل.. حفلة على الزمالك بعد التعادل أمام بترو أتليتكو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حفلة على الزمالك بعد التعادل أمام بترو أتليتكو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

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وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح جبهة هجومية من عمق الملعب وحاول اوباما المرور من دفاع الفريق الأنجولي وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة سددها ساسي بقوة يتصدى لها حارس الفريق الضيف ثم تسقط من يده ولتصل للنقاز الذي يسددها لكنها تصطدم وتخرج بجوار القائم الأيسر وتصبح ركنية للزمالك .

ونستعرض أبرز التعليقات وما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي وهو الغريم التقليدي للقلعة البيضاء: