رياضة | رئيس الزمالك يفتح النار على حكم مباراة بترو أتلتيكو ويهاجم الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يفتح النار على حكم مباراة بترو أتلتيكو ويهاجم الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس نادي الزمالك عن دهشته من رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة مصر للمقاصة المقرر لها الأربعاء القادم بكأس مصر بسبب ضيق الوقت والارتباط بمواجهة بيتروأتليتكو الأنجولي يوم الأحد القادم.

وتابع في تصريحات لقناة "المحور":"هي بلطجة وهو اتحاد الكرة خاطفنا ولا إيه، وعامر حسين بيقول الأهلي هيزعل لو أجلنا المباراة".

وأكمل رئيس الزمالك: "هاني أبو ريدة أغلق هاتفه المحمول طوال اليوم ويجب أن يرحل طالما أنه لا يرد على التليفونات والاستجابة لطلباتنا".

وأضاف رئيس الزمالك: "حكم اليوم أشعر بأنه من حضانة وغير صالح تمامًا بسبب صغر سنه وقراراته العكسية".