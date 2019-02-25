رياضة | نجم وسط مانشستر يونايتد: لدي سوء حظ غير طبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط مانشستر يونايتد: لدي سوء حظ غير طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، على حزنه الشديد بسبب تعرضه للإصابة، خلال مباراة اليوم أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وقال ماتا في تصريحات صحفية: "أنا حزين جدًا لأنني تعرضت للإصابة في هذه المباراة الهامة للغاية من بين كل المباريات".

وأضاف: "أشعر بالإحباط لاضطراري للخروج من أرضية الملعب اليوم، مجهود الفريق لا يُصدق، فخورٌ جداً بجماهيرنا وبزملائي اللاعبين".