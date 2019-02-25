رياضة | رئيس الزمالك يحسم مصير جروس.. ويؤكد: هدفي تطهير النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يحسم مصير جروس.. ويؤكد: هدفي تطهير النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور"، "الجمهور يجب أن يتحمل اللاعبين في الأوقات الصعبة لكن ما حدث تواجد بعض الجماهير التي هتفت ضد اللاعبين مما اثر عليهم بشكل سلبي".

وتابع رئيس الزمالك: "لن نعلق المشانق للاعبين ، في النهاية أضاعنا فرص عديدة واللاعبين فعلوا ما عليهم في اللقاء".

وأكمل رئيس الزمالك: "بيتروأتليتكو فريق كبير وسبق وفاز على الأهلي والإسماعيلي من قبل".

وأضاف رئيس الزمالك: "رسالتي لهاني أبو ريدة كفاية وأنت كنت وراء إيقافي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم وأنت مرتعد من النادي الأهلي".