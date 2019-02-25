انت الان تتابع تفاصيل خبر حارس يعصي قرار مدربه علناً.. شاهد ردة فعل الأخير! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 12:46 صباحاً - شهد نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم بين مانشستر سيتي وتشيلسي واقعة غريبة في ملاعب "الساحرة المستديرة"؛ بعد أن رفض حارس الأخير قرار مدربه استبداله وأصرّ على استكمال اللقاء

وفي التفاصيل؛ ضرب الحارس الإسباني للفريق اللندني كيبا أريزابالاغا قرار مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري استبداله بزميله الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو عرض الحائط، وذلك على الهواء مباشرة.

وجاء قرار ساري في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني، حيث كانت المباراة على بُعد ثوانٍ من الذهاب إلى ركلات الترجيح لحسم هوية البطل، بعد نهاية الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

Advertisements

وكان كيبا قد سقط أرضاً متأثراً بإصابة عضلية، ليقرر ساري استبداله، لكن الحارس الشاب رفض الانصياع لأوامر مدربه وتحداه علناً، ليتدخل الحكم وتشاور مع الجهاز الفني دون جدوى.

وفي تلك اللحظة، فقد المدرب الإيطالي أعصابه، وكاد أن يُمزق ملابسه، ثم توجه إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، قبل أن يعود مجدداً وسط دهشة كبيرة من مساعده جيانفرانكو زولا، ليفقد الحارس الاحتياطي كاباييرو الأمل نهائياً في الدخول إلى "المستطيل الأخضر" والتصدى لركلات الترجيح.

وتصدى كيبا لركلة ترجيحية واحده لكنها لم تكن كافية لمنع تتويج مانشستر سيتي باللقب السادس في كأس الرابطة الإنجليزية.

وهذا الموسم الأول لساري في قلعة "ستامفورد بريدج"، قادماً من نابولي الإيطالي، لخلافة مواطنه أنطونيو كونتي، كما هو الحال أيضاً لكيبا، الذي قدم صيف العام الفائت من أتلتيك بلباو، كأغلى حارس في تاريخ كرة القدم.