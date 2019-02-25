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ركلات الترجيح تقود الريال لتخطي عقبة ليفانتي

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الخليج 365- نجح نادي في تحقيق فوزاً صعباً على مضيفه ليفانتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن الجولة الـ25 من بطولة .

وتقدم الفرنسي كريم بنزيما للميرنجي في الدقيقة 43 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، بعد الإحتكام لتقنية الفيديو.

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وفي الشوط الثاني، أدرك ليفانتي التعادل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، عن طريق روجر مارتي، ولكن الويلزي جاريث بيل رفض خسارة مدريد لأي نقاط أخرى بالليجا، عندما تمكن من تدوين الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 78 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها البرازيلي كاسيميرو.

وشهد اللقاء تعرض ناتشو لاعب الريال للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86 من زمن المباراة، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين فقط، ولكن حافظ الميرنجي على النتيجة، ليستعيد توازنه بعد خسارته الأخيرة في الجولة الماضية أمام جيرونا.

وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وسبعة نقاط عن المتصدر ، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

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