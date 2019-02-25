شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطف تعادل مثير أمام بترو أتلتيكو بالكونفدرالية والان مع التفاصيل
الخليج 365- فرض نادي الزمالك نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
وشهد الشوط الأول استحواذ نسبي من لاعبي الزمالك ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الأنجولي، حيث قام لاعبي الزمالك بالتسديد على مرمى الضيوف في4 مناسبات كانت منهم تصويبتين فقط داخل القائمين والعارضة.
وفي الشوط الثاني، تمكن الضيوف من إحراز هدف التقدم عن طريق تياجو أزولا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من البديل البرازيلي توني، نجح تياجو في إسكانها شباك محمود جنش حارس الزمالك بنجاح.
وتمكن يوسف أوباما من الحفاظ على آمال الزمالك في التأهل، بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد عرضية رائعة من عبدالله جمعة، قابلها أوباما برأسية قوية سكنت شباك حارس بترو أتلتيكو.
وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى نقطتين ليقبع في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما ارتفع رصيد بترو أتلتيكو إلى 4 نقاط في المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف عن نصر حسين داي الجزائري صاحب المركز الثالث.
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